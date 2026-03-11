Британия одобрила реформу Палаты лордов, окончательно отменяющую места по наследству

Парламент Великобритании одобрил закон, который исключает из Палаты лордов наследственных пэров, а также отменяет многовековую систему наследования мест в верхней палате.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте британского правительства.

Согласно новому закону, наследственные пэры больше не будут иметь права заседать и голосовать в Палате лордов.

Кроме того, документ будет гарантировать, что места в верхней палате парламента не будут резервироваться для людей, рожденных в определенных семьях.

Закон о наследственных пэрах завершает крупнейшую реформу британского парламента, начатую более 25 лет назад.

До принятия документа 92 наследственных пэра все еще могли заседать и голосовать в верхней палате. Это количество было сохранено как временный компромисс после того, как более 600 из них были устранены в 1999 году во времена премьерства Тони Блэра.

В то же время правительство Кира Стармера после переговоров с оппозицией согласилось предоставить статус пожизненного пэра нескольким представителям партии консерваторов.

Напомним, лейбористское правительство Великобритании во главе с Киром Стармером официально объявило о намерениях реформировать верхнюю палату парламента – Палату лордов, сократив ее численность и установив ограничения по возрасту в июле 2024 года, после прихода к власти.

Как и ожидалось, правительство Стармера предложило устранить из Палаты лордов всех оставшихся наследственных пэров в рамках крупнейшей за четверть века реформы парламента.