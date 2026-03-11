В Германии раскрыли детали участия украинских военных в учениях Бундесвера

Украинские военные инструкторы будут помогать солдатам Бундесвера подготовиться к любому возможному нападению России на НАТО в рамках договоренности между Киевом и Берлином.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил генеральный инспектор Бундесвера Кристиан Фройдинг в интервью агентству Reuters.

В прошлом месяце стало известно, что Германия договорилась с Украиной о привлечении украинских военных к учениям своих Вооруженных сил для получения опыта отражения российских атак.

"У нас высокие ожидания. Украинские военные пока являются единственными в мире, которые имеют опыт боевых действий против России", – заявил в интервью Reuters генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг.

Он сказал, что Германия стала первой страной, которая достигла договоренности с Украиной о предоставлении военных инструкторов, но прогнозирует, что другие государства последуют этому примеру.

Глава немецкой армии сообщил, что начальный контингент украинцев будет насчитывать "двузначное количество" солдат, которые будут оставаться в Германии несколько недель.

Ожидается, что инструкторы предоставят немецким солдатам свой опыт в области артиллерии, инженерии, бронетанковых операций, использования беспилотников, а также командования и управления.

С 2022 года Германия обучала украинские войска обращению с боевыми машинами пехоты Marder, танками Leopard, гаубицами и системами противовоздушной обороны.

"То, что они теперь возвращаются к нам как инструкторы, отражает партнерство в сфере безопасности на равных условиях", – сказал Фройдинг.

Генеральный инспектор Бундесвера настаивает на том, что подобные учения являются срочно необходимыми. Он ссылается на оценки немецких и других западных разведывательных служб, которые свидетельствуют о том, что Россия может быть готова к масштабному нападению НАТО к 2029 году.

"У нас нет времени – враг не ждет, пока мы объявим о своей готовности. Поэтому мы должны использовать каждую возможность для подготовки", – добавил генерал-лейтенант.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина направила группу экспертов по беспилотникам на Ближний Восток для защиты американских военных объектов в регионе, в частности в Иордании.

Премьер Британии Кир Стармер после начала американской операции против Ирана заявил, что его страна привлечет экспертов из Украины для сбивания иранских беспилотников на Ближнем Востоке.

Также СМИ сообщали, что Пентагон и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских дронов-перехватчиков для отражения атак иранских дронов.