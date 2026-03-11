Трамп впевнений, що війна в Ірані скоро закінчиться

Американський президент Дональд Трамп вкотре заявив, що війна з Іраном закінчиться "скоро".

Про це він сказав у телефонному інтерв’ю Axios, пише "Європейська правда".

Трамп впевнений у швидкому завершенні війни в Ірані через те, що там, за його словами, "практично не залишилося нічого, на що можна було б націлитись".

"Трохи того, трохи цього... Коли я захочу, щоб це закінчилося, це закінчиться", – сказав він.

Втім, як зазначається, попри те, що Трамп публічно сигналізує, що його операція в основному досягла своїх цілей, американські та ізраїльські посадовці заявляють, що не було жодних внутрішніх вказівок щодо того, коли бойові дії можуть припинитися.

"Війна йде чудово. Ми значно випереджаємо графік. Ми завдали більше шкоди, ніж вважали можливим, навіть за перші шість тижнів", – зазначив американський президент.

За словами Трампа, ворожість Ірану поширюється не тільки на Ізраїль і США, а й на країни Перської затоки в усьому регіоні.

"Вони прагнули захопити решту Близького Сходу. Вони платять за 47 років смерті і руйнувань, які вони спричинили. Це розплата", – додав Трамп.

Звернемо увагу, що розвідувальна спільнота США закликала до посиленої пильності американські держвідомства та приватні компанії у зв’язку з очікуваними спробами помсти з боку Ірану, зокрема, шляхом кібератак.

За даними ЗМІ, США витратили боєприпасів на $5,6 млрд лише за перші два дні війни в Ірані.

Радники президента США нібито закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

