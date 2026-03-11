Трамп уверен, что война в Иране скоро закончится

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что война с Ираном закончится "скоро".

Об этом он сказал в телефонном интервью Axios, пишет "Европейская правда".

Трамп уверен в скором завершении войны в Иране из-за того, что там, по его словам, "практически не осталось ничего, на что можно было бы нацелиться".

"Немного того, немного этого... Когда я захочу, чтобы это закончилось, это закончится", – сказал он.

Впрочем, как отмечается, несмотря на то, что Трамп публично сигнализирует, что его операция в основном достигла своих целей, американские и израильские чиновники заявляют, что не было никаких внутренних указаний относительно того, когда боевые действия могут прекратиться.

"Война идет прекрасно. Мы значительно опережаем график. Мы нанесли больше вреда, чем считали возможным, даже за первые шесть недель", – отметил американский президент.

По словам Трампа, враждебность Ирана распространяется не только на Израиль и США, но и на страны Персидского залива во всем регионе.

"Они стремились захватить остальную часть Ближнего Востока. Они платят за 47 лет смерти и разрушений, которые они вызвали. Это расплата", – добавил Трамп.

Обратим внимание, что разведывательное сообщество США призвало к усиленной бдительности американские госведомства и частные компании в связи с ожидаемыми попытками мести со стороны Ирана, в частности, путем кибератак.

По данным СМИ, США потратили боеприпасов на $5,6 млрд только за первые два дня войны в Иране.

Советники президента США якобы призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.

Читайте также: Война без гарантии успеха. Почему нападение США не изменило режим в Иране, несмотря на требования Трампа.