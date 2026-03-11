Розвідка США закликала американські компанії до пильності через очікувану помсту Ірану

Розвідувальна спільнота США закликала до посиленої пильності американські держвідомства та приватні компанії у зв’язку з очікуваними спробами помсти з боку Ірану, зокрема, шляхом кібератак.

Про це повідомляє CNN на основі спілкування з джерелами та отриманих внутрішніх записок.

Розвідувальна спільнота США закликала державні агенства та приватні компанії підвищити пильність, особливо готовність до можливих кібератак, через можливість помсти з боку Ірану на тлі триваючої операції.

Конкретних загроз у попередженні не назвали, проте Міністерство внутрішньої безпеки відзначило "середовище посиленої загрози" після ударів по Ірану та ліквідації верховного лідера Алі Хаменеї.

Зокрема, там відзначили, що релігійні лідери Ірану видали спеціальні заклики до мусульман у всьому світі "помститися за Хаменеї".

"Фатви, риторика іранського керівництва та онлайн-повідомлення від прихильників режиму, які закликають до відповіді США, підвищують загрозу з боку радикальних екстремістів", – йдеться в одній записці.

Цитували також указ-заяву Корпусу вартових ісламської революції з фразою про те, що "ворог більше не знатиме безпеки ніде у світі, навіть у власних домівках".

В іншій записці для приватних компаній попереджають, що ціллю проіранських хакерів може стати фінансовий сектор, який традиційно є пріоритетною ціллю для подібних втручань.

Ще в одному документі, адресованому підрядникам держави в ОПК, теж попереджають про загрозу кібератак, особливо для компаній, які мають частку власності чи відносини з ізраїльськими партнерами.

Джерело з правоохоронних органів повідомило CNN, що ФБР ще від початку війни проти Ірану перейшло у підвищений режим готовності по всій території країни. Особливу увагу приділили захисту енергетичної інфраструктури, заходам безпеки на кордонах та захисту держвідомств від кібератак.

За даними ЗМІ, США витратили боєприпасів на 5,6 млрд доларів лише за перші 2 дні війни в Ірані.

Радники президента США нібито закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

Одне з опитувань засвідчило, що операцію проти Ірану підтримують лише 27% американців.

