Европол арестовал более 300 человек по делу о незаконной перевозке отходов

Европейское полицейское управление заявило об аресте более трех сотен человек в 70 странах в рамках борьбы с организованными преступными группировками, которых обвиняют в незаконной перевозке отходов в Европе.

Об этом говорится в заявлении, пишет "Европейская правда".

Европол арестовал 330 человек, которых обвиняют в незаконной перевозке отходов в Европе и их экспорте в Африку, Азию и Латинскую Америку.

Фото: Европол

Как отмечается, правоохранители изъяли 127 149 тонн отходов, 602 тонны загрязняющих веществ, а также 75 тонн химикатов для защиты растений, 2,3 тонны ртути и почти 10 млн евро наличными и на банковских счетах.

Изъятые отходы могли принести незаконную прибыль в размере не менее 31 млн евро.

"Эти преступные сети не только незаконно распоряжаются городскими и промышленными отходами, но и систематически прибегают к подделке документов и мошенничеству для перемещения опасных материалов, что вызывает негативное влияние на окружающую среду и риски для здоровья населения", – заявили в Европоле.

В октябре национальная налоговая администрация Польши задержала 23 тонны незаконных отходов, перевозившихся из Германии.

В начале ноября сенат Берлина принял новый, значительно более строгий каталог штрафов за незаконный выброс мусора.