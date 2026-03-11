Германия готовит к отправке Украине оборудование со старых электростанций

Германия подготовила оборудование со своих списанных электростанций и вскоре отправит его Украине, чтобы поддержать украинскую инфраструктуру после российских ударов.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль после встречи с президентом Бундестага Юлией Клёкнер, пишет "Европейская правда".

Он поблагодарил Германию за постоянную поддержку в энергетическом секторе, в частности этой зимой.

По его словам, на встрече речь шла о поставках оборудования, необходимого для ремонтов энергообъектов – в частности, со списанных немецких станций.

"Запланированная часть оборудования уже демонтирована и подготовлена к отправке. Ожидаем получения его в ближайшее время", – сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что Украина также рассчитывает на решение по разбору и передаче оборудования с других немецких энергообъектов.

Также Шмыгаль подчеркнул, что ключевым приоритетом для Украины является получение кредита от ЕС на сумму 90 млрд евро. Из них 5 млрд евро планируют привлечь на неотложные нужды в энергетике в 2026 году.

"Это критически необходимо для подготовки к следующей зиме. Рассчитываем на поддержку Германии в этом вопросе", – отметил министр.

В феврале Шмыгаль сообщал, что Украина договорилась о получении выведенного из эксплуатации оборудования шести европейских ТЭЦ и ТЭС для украинских станций.

Ранее украинская делегация посетила несколько стран Восточной Европы в поисках старых ТЭС и ТЭЦ.