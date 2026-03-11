Германия готовит к отправке Украине оборудование со старых электростанций
Германия подготовила оборудование со своих списанных электростанций и вскоре отправит его Украине, чтобы поддержать украинскую инфраструктуру после российских ударов.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль после встречи с президентом Бундестага Юлией Клёкнер, пишет "Европейская правда".
Он поблагодарил Германию за постоянную поддержку в энергетическом секторе, в частности этой зимой.
По его словам, на встрече речь шла о поставках оборудования, необходимого для ремонтов энергообъектов – в частности, со списанных немецких станций.
"Запланированная часть оборудования уже демонтирована и подготовлена к отправке. Ожидаем получения его в ближайшее время", – сообщил Шмыгаль.
Он добавил, что Украина также рассчитывает на решение по разбору и передаче оборудования с других немецких энергообъектов.
Также Шмыгаль подчеркнул, что ключевым приоритетом для Украины является получение кредита от ЕС на сумму 90 млрд евро. Из них 5 млрд евро планируют привлечь на неотложные нужды в энергетике в 2026 году.
"Это критически необходимо для подготовки к следующей зиме. Рассчитываем на поддержку Германии в этом вопросе", – отметил министр.
В феврале Шмыгаль сообщал, что Украина договорилась о получении выведенного из эксплуатации оборудования шести европейских ТЭЦ и ТЭС для украинских станций.
Ранее украинская делегация посетила несколько стран Восточной Европы в поисках старых ТЭС и ТЭЦ.