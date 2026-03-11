Зеленський: у ЄС хочуть знати дату, коли можна відновити роботу "Дружби"

Керівники інституцій Євросоюзу хочуть дізнатися, коли може бути відновлена робота нафтопроводу "Дружба".

Про це президент Володимир Зеленський заявив перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

За його словами, можливе відновлення роботи "Дружби" обговорюється з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а також із президентом Євроради Антоніу Коштою.

"На останніх наших розмовах телефоном ми домовились, що Україна повинна дати президентам ЄС дату можливого відновлення. Мається на увазі, коли буде можливість (відновлення постачання нафти – ред.) з точки зору технічних процесів, з точки зору дат. Наш НАК "Нафтогаз" на зв'язку, вони цим займаються", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи готовий ЄС розблокувати допомогу у 90 млрд євро в обмін на відновлення роботи цього нафтопроводу.

Він зазначив, що раніше отримував інформацію від "Нафтогазу", що відновити постачання нафти можна за півтора-два місяці. "Але ми повинні знати, що це відновиться тільки можливість (постачання нафти – ред.). Це ми не говоримо про відновлення з резервуарів, якщо відновлювати також те, що було зруйновано ракетами, там найбільший резервуар у Центральній Європі", – наголосив президент.

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Парижі й заявив про спільну думку щодо відновлення транзиту нафти нафтопроводом "Дружба".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вранці 11 березня на територію держави заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

11 березня угорська делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Угорщини Габором Чепеком заявила про наміри відвідати Україну, де планує провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та перевірити його стан.

Раніше Угорщина та Словаччина заявляли про наміри відправити моніторингову місію на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба" у Бродах, щоб отримати експертну оцінку пошкоджень.