Угорська делегація вирушила до України перевіряти "Дружбу"

Угорська делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком заявила про наміри відвідати Україну, де планує провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та перевірити його стан.

Про це, як пише "Європейська правда", Чепек оголосив у своєму відеозверненні з прикордонного пункту пропуску з Україною, опублікованому на сторінці у Facebook.

До складу делегації, за словами Чепека, входять фахівець нафтової промисловості, державний керівник, який має досвід у міжнародних відносинах, та аналітик енергетичного ринку. Поки невідомо, чи угорська делегація справді перетнула кордон.

Зазначається, що перед візитом в Україну делегація провела переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного ринку та уряду.

Слідча комісія, як її назвав урядовець, має намір провести переговори з українськими посадовцями в Києві, а також з послами, наполягаючи на відновленні роботи нафтопроводу.

"Ми хочемо вести переговори не тільки з київським урядом, який відповідає за енергетику, але й з послами там, представником Європейської комісії, про те, що єдиним рішенням європейської кризи є відновлення нафтопроводу "Дружба", – заявив Чепек, посилаючись на енергетичну ситуацію, спричинену війною на Близькому Сході.

У своїй заяві він також зазначив, що завданням делегації є з'ясування стану трубопроводу та створення умов для відновлення його роботи.

Минулого тижня Чепек заявив, що надіслав листа міністру енергетики Денису Шмигалю, в якому "дав Україні три дні" на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Раніше Угорщина та Словаччина заявляли про наміри відправити моніторингову місію на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба" у Бродах, щоб отримати експертну оцінку пошкоджень.

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Парижі й заявив про спільну думку щодо відновлення транзиту нафти нафтопроводом "Дружба".