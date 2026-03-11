Зеленский: в ЕС хотят знать дату, когда можно возобновить работу "Дружбы"

Руководители институтов Евросоюза хотят узнать, когда может быть восстановлена работа нефтепровода "Дружба".

Об этом президент Владимир Зеленский заявил перед встречей с президентом Бундестага Юлией Клёкнер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

По его словам, возможное возобновление работы "Дружбы" обсуждается с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с президентом Евросовета Антониу Коштой.

"На последних наших разговорах по телефону мы договорились, что Украина должна дать президентам ЕС дату возможного восстановления. Имеется в виду, когда будет возможность (возобновления поставок нефти – ред.) с точки зрения технических процессов, с точки зрения дат. Наш НАК "Нафтогаз" на связи, они этим занимаются", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос, готов ли ЕС разблокировать помощь в 90 млрд евро в обмен на возобновление работы этого нефтепровода.

Он отметил, что ранее получал информацию от "Нафтогаза", что возобновить поставки нефти можно за полтора-два месяца. "Но мы должны знать, что это возобновится только возможность (поставки нефти – ред.). Это мы не говорим о восстановлении из резервуаров, если восстанавливать также то, что было разрушено ракетами, там самый большой резервуар в Центральной Европе", – подчеркнул президент.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже и заявил об общем мнении по восстановлению транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что утром 11 марта на территорию государства заехала группа граждан Венгрии, которая не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч.

11 марта венгерская делегация во главе с государственным секретарем Министерства энергетики Венгрии Габором Чепеком заявила о намерениях посетить Украину, где планирует провести переговоры по восстановлению работы нефтепровода "Дружба" и проверить его состояние.

Ранее Венгрия и Словакия заявляли о намерениях отправить мониторинговую миссию на место повреждения нефтепровода "Дружба" в Бродах, чтобы получить экспертную оценку повреждений.