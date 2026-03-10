CNN: адміністрація Трампа обговорює подальше пом'якшення санкцій щодо нафти РФ

Адміністрація Трампа обговорила подальше пом'якшення санкцій щодо російської нафти в рамках термінових заходів з боротьби зі зростанням цін на енергоносії, спричиненим війною з Іраном.

Про це повідомили CNN джерела, обізнані з цим питанням, пише "Європейська правда".

Цей потенційний крок має на меті підтримати світові поставки нафти та протидіяти фактичному припиненню постачання через Ормузьку протоку, що спричинило різке зростання цін протягом останнього тижня.

Президент Дональд Трамп у понеділок натякнув на можливість послаблення цих санкцій, заявивши під час пресконференції, що "ми маємо санкції проти деяких країн" і "ми збираємося зняти ці санкції, поки ситуація не виправиться".

Минулого тижня Міністерство фінансів США надало Індії тимчасовий дозвіл на закупівлю російської нафти, яка вже перебуває в морі.

З того часу представники адміністрації Трампа обговорювали додаткове послаблення санкцій, хоча обізнані джерела застерегли, що остаточне рішення щодо масштабів і обсягу таких заходів ще не прийнято.

Під час зустрічі міністрів фінансів G7 у понеділок європейські посадовці закликали США не робити жодних кроків, які б дозволили Росії отримати значний прибуток.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати нібито переконують своїх союзників в тому, що анонсоване Трампом послаблення нафтових санкцій проти "деяких країни" буде здебільшого обмежене поставками до Індії.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що США не знімуть санкції з Росії, оскільки це буде репутаційний удар для всього світу і поганий приклад для інших.