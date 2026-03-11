Глава Евросовета: сейчас не время ослаблять санкции против России

Глава Евросовета Антониу Кошта после участия в телеконференции лидеров G7 по Ближнему Востоку заявил, что сейчас не следует ослаблять антироссийские санкции.

Об этом Кошта написал в соцсети Х в среду, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что государства G7 сосредоточены на минимизации влияния ситуации в Иране и в целом на Ближнем Востоке на безопасность и мировой энергетический рынок.

Кошта подчеркнул, что приоритетом является обеспечение судоходства через Ормузский пролив, а введение ограничения на цену нефти поможет стабилизировать рынки и ограничить доходы России.

"Сейчас не время ослаблять санкции против России", – настаивал президент Европейского совета.

Напомним, еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Европейский Союз настаивает на продолжении санкционного давления на Россию, применении ценового потолка G7 и дальнейшем введении запрета на морские услуги для российских танкеров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается снять нефтяные санкции "против некоторых стран", чтобы снизить мировые цены на нефть, которые взлетели из-за войны против Ирана и блокирования Ормузского пролива.

По данным CNN, администрация Трампа обсудила дальнейшее смягчение санкций в отношении российской нефти в рамках срочных мер по борьбе с ростом цен на энергоносители.