Зеленский: США могут помочь закончить войну, но нужно давить на Россию, а не на меня

Президент Владимир Зеленский надеется, что США могут помочь закончить войну, однако для этого нужно больше давить на Россию, а не на него.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", глава государства сказал в интервью Welt и Politico.

Зеленский отметил, что Украина поддерживает переговоры, и влияние президента США Дональда Трампа в них является ключевым. При этом он заметил, что Соединенным Штатам стоит направить свое давление на Россию.

"Мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действительно хотят покончить с этой войной. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня", – сказал президент.

Его комментарии появились через неделю после того, как Трамп выразил новое разочарование Зеленским, заявив, что лидер Украины должен "взяться за дело" и заключить соглашение.

Трамп намекнул, что больше доверяет готовности Путина к переговорам о перемирии, чем Зеленского, не предоставив доказательств своего мнения. "Я думаю, что Путин готов заключить соглашение", – сказал Трамп.

С момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года он вызвал беспокойство Киева и его европейских союзников, неоднократно выступая на стороне Путина, осуждая Зеленского как "диктатора" и обвиняя его в начале войны.

Несмотря на это, переговоры с посланцами Трампа в декабре показали, что США готовы предоставить Украине определенную форму гарантий безопасности, что станет основой любого мирного соглашения. Но до сих пор нет деталей о том, как именно будут выглядеть эти обещания, сказал Зеленский.

"Будем честными. Для нас это очень важно, но у нас нет четкого ответа", – отметил президент Украины.

"Президент Трамп спросил меня: "Вы верите, что наши гарантии безопасности могут быть сильнее НАТО?". Я ответил: "Да, сегодня это зависит от вас. Это зависит от вас, господин президент. Пусть Бог благословит нас, если мы получим гарантии безопасности, более сильные, чем НАТО. Но что будет после вас? И что будет после меня?", – сказал Зеленский.

Гарантии безопасности потребуют одобрения национальных парламентов и Конгресса США, чтобы убедиться, что будущие администрации не смогут от них отказаться, отметил Зеленский.

Зеленский 10 марта сообщил, что по инициативе американской стороны трехсторонние переговоры с РФ и США пока перенесены на следующую неделю.

Перед этим Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с ними турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф выразил надежду, что в переговорах вокруг урегулирования войны РФ против Украины наступает переломный момент.