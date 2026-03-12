Военные США показали кадры ударов по авиации Ирана
Центральное командование ВС США, координирующее военную кампанию против Ирана, показало кадры поражения ряда самолетов иранской авиации.
Как сообщает "Европейская правда", видео опубликовали в официальном X CENTCOM.
Черно-белые кадры демонстрируют поражение по меньшей мере трех самолетов различного типа во время их пребывания на аэродромах. В последнем кадре видно, что горят сразу два самолета.
The Iranian regime is losing air capability day by day. U.S. forces aren’t just defending against Iranian threats, we are methodically dismantling them. pic.twitter.com/CrJj2nFtHB– U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026
"Иранский режим теряет воздушные способности с каждым днем. Американские силы не просто защищаются от иранских угроз – мы их методично "разбираем", – говорится в подписи к ролику.
Ранее Центральное командование показало серию ударов по судам иранского флота, а на прошлой неделе Белый дом опубликовал кадры подрыва торпедой иранского фрегата IRIS Dena.
Дональд Трамп 10 марта заявил журналистам, что война с Ираном является одновременно войной и "экскурсией".
Неофициально поступает информация, что советники президента США призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.
Читайте также: Война без гарантии успеха. Почему нападение США не изменило режим в Иране, несмотря на требования Трампа.