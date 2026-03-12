Укр Рус Eng

Военные США показали кадры ударов по авиации Ирана

Новости — Четверг, 12 марта 2026, 07:57 — Мария Емец

Центральное командование ВС США, координирующее военную кампанию против Ирана, показало кадры поражения ряда самолетов иранской авиации.

Как сообщает "Европейская правда", видео опубликовали в официальном X CENTCOM.

Черно-белые кадры демонстрируют поражение по меньшей мере трех самолетов различного типа во время их пребывания на аэродромах. В последнем кадре видно, что горят сразу два самолета.

"Иранский режим теряет воздушные способности с каждым днем. Американские силы не просто защищаются от иранских угроз – мы их методично "разбираем", – говорится в подписи к ролику.

Ранее Центральное командование показало серию ударов по судам иранского флота, а на прошлой неделе Белый дом опубликовал кадры подрыва торпедой иранского фрегата IRIS Dena.

Дональд Трамп 10 марта заявил журналистам, что война с Ираном является одновременно войной и "экскурсией".

Неофициально поступает информация, что советники президента США призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.

Читайте также: Война без гарантии успеха. Почему нападение США не изменило режим в Иране, несмотря на требования Трампа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Иран
Реклама: