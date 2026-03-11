Трамп заявив, що конфлікт з Іраном – це війна і "екскурсія"

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що війна з Іраном є одночасно війною та "екскурсією".

Про це він сказав представникам ЗМІ, які супроводжували його в середу в Огайо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Президент США останнім часом давав суперечливі прогнози щодо війни в Ірані. У промові до республіканців у Палаті представників в понеділок він назвав кампанію "короткотривалою екскурсією", а потім пообіцяв "іти вперед з більшою рішучістю, ніж коли-небудь, щоб досягти остаточної перемоги".

"Ви щойно сказали, що це маленька екскурсія, а потім сказали, що це війна. То що ж це насправді?" – запитав журналіст. На що Трамп відповів, що це "і те, і інше".

"Це екскурсія, яка дозволить нам уникнути війни, а для них це буде війна. Для нас все вийшло навіть легше, ніж ми думали", – пояснив свою думку Трамп.

Нагадаємо, Трамп впевнений у швидкому завершенні війни в Ірані через те, що там, за його словами, "практично не залишилося нічого, у що можна було б націлитись".

За даними ЗМІ, США витратили боєприпасів на $5,6 млрд лише за перші два дні війни в Ірані.

Федеральне бюро розслідування США попереджало поліцейські відділки Каліфорнії, що Іран може відповісти на американські атаки, запустивши дрони на західне узбережжя США.



