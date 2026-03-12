Европарламент: Россия использует в войне против Украины тысячи наемников из Африки

Россия вербует в странах Африки, а также в Азии и на Кубе, тысячи малообеспеченных граждан, которых обманным путем отправляет на восток Украины для участия в боевых действиях в составе российской армии.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Страсбурга, говорится в резолюции Европарламента "О торговле людьми и серьезных нарушениях прав человека, связанных с вербовкой граждан, в частности из Африки, для агрессивной войны России в Украине", принятой 12 марта.



Российскую армию активно пополняют африканцами, которым обещают гражданское трудоустройство, а вместо этого отправляют на самые опасные задачи на линии фронта с Украиной.

За резолюцию проголосовали 479 евродепутатов из 539 присутствовавших, 17 против и 43 воздержались.



"Россия применяет обманные тактики и принуждение для вербовки тысяч иностранных граждан из разных африканских государств, а также вербует лиц с Кубы, Южной и Центральной Азии, чтобы поддерживать свою жестокую, неспровоцированную, неоправданную, незаконную захватническую войну против Украины", – говорится в резолюции.



Депутаты Европарламента обратили внимание на сообщения некоторых африканских государств, которые выявили "сети вербовки, систематически нацеленные на лиц из районов с низким уровнем дохода, преимущественно через платформы социальных сетей, с ложными обещаниями трудоустройства, образования или гражданства" России.



"Завербованных лиц побуждают к поездке в Россию, лишают документов, удостоверяющих личность, и принудительно мобилизуют под давлением или угрозами", – объясняют авторы документа.



В качестве примера они приводят случай Фрэнсиса Ндунгу Ндаруа, гражданина Кении, который был обманным путем завербован и отправлен в восточную Украину, что "иллюстрирует крайнюю жестокость этих практик".



Россия вербует африканцев "через связанные с государством компании, посредников, военные структуры и должностных лиц посольств".



"Африканских завербованных заставляют выполнять самые опасные обязанности на передовой, к ним относятся как к расходному материалу и подвергают расовому насилию и дискриминации", – говорится в резолюции.



Авторы текста добавляют, что "сотни африканских женщин были обманом привлечены к работе на заводах по сборке беспилотников в России в условиях чрезвычайно опасных и эксплуататорских".



В результате, Европарламент "решительно осуждает торговлю людьми и принудительную вербовку иностранных граждан на военную службу России и эксплуатацию труда, связанную с войной".



Также резолюция привлекает внимание к случаю Фрэнсиса Ндунгу Ндаруа из Кении и настойчиво призывает Россию информировать его родственников о его местонахождении и состоянии, и вернуть его на родину.



Как сообщала "Европейская правда", ранее в США заявили о тысячах наемников с Кубы, воюющих в Украине на стороне РФ. В частности, говорилось о том, что до 5000 кубинцев воюют на стороне страны-агрессора.



Также сообщалось, что Европол помог Украине и Молдове идентифицировать более 650 наемников российских ЧВК.