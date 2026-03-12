Пілоти німецької авіакомпанії Lufthansa розпочали дводенний страйк

У Німеччині пілоти авіакомпанії Lufthansa розпочали дводенний страйк після невдалих переговорів щодо пенсійних внесків.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Скасування рейсів очікується переважно в аеропортах Мюнхена та Франкфурта. Однак компанія запевнила, що принаймні половина запланованих рейсів відбудеться в обидва дні страйку.

На далекомагістральних маршрутах може вилетіти до 60% рейсів.

Профспілка Vereinigung Cockpit (VC), яка організувала страйк, вже визнала, що цього разу страйк буде менш масштабним, ніж під час першої хвилі місяць тому.

Лідер профспілки Андреас Пін’єру очікує близько 300 скасованих рейсів на день. Він вважає, що це матиме достатній вплив і є частиною стратегії профспілки.

Пілоти Lufthansa вимагають збільшення внесків роботодавців до пенсійного фонду компанії. Цей страйк стане другим раундом подібних акцій у суперечці щодо пенсійних пільг.

У лютому страйк пілотів Lufthansa призвів до скасування сотень рейсів перед Мюнхенською безпековою конференцією.

Відомо, що авіакомпанію Lufthansa залучали до репатріації громадян Німеччини з країн Близького Сходу, які застрягли там через війну.