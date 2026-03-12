Пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa начали двухдневную забастовку

В Германии пилоты авиакомпании Lufthansa начали двухдневную забастовку после неудачных переговоров по пенсионным взносам.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Отмена рейсов ожидается преимущественно в аэропортах Мюнхена и Франкфурта. Однако компания заверила, что по крайней мере половина запланированных рейсов состоится в оба дня забастовки.

На дальнемагистральных маршрутах может вылететь до 60% рейсов.

Профсоюз Vereinigung Cockpit (VC), который организовал забастовку, уже признал, что на этот раз забастовка будет менее масштабной, чем во время первой волны месяц назад.

Лидер профсоюза Андреас Пиньеру ожидает около 300 отмененных рейсов в день. Он считает, что это будет иметь достаточное влияние и является частью стратегии профсоюза.

Пилоты Lufthansa требуют увеличения взносов работодателей в пенсионный фонд компании. Эта забастовка станет вторым раундом подобных акций в споре о пенсионных льготах.

В феврале забастовка пилотов Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

Известно, что авиакомпанию Lufthansa привлекали к репатриации граждан Германии из стран Ближнего Востока, которые застряли там из-за войны.