Міністр: Словаччина не бере участі в угорській місії з інспекції "Дружби"

Словаччина не приєдналася до угорської делегації, яка в середу вирушила до Києва для обговорення питання інспекції нафтопроводу "Дружба".

Про це у четвер заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар на слуханнях у комітеті з європейських справ Палати депутатів Словаччини, передає "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Глава угорської делегації Габор Цепек у середу заявив, що Словаччина також приєдналася до місії.

"До нас звернулися, але ситуація з угорської сторони змінилася. Вони вирішили поїхати набагато раніше, не давши словацькій стороні можливості забезпечити участь когось у поїздці. За нашою інформацією, вони поїхали в Україну, не маючи домовленої зустрічі", – сказав Бланар.

Бланар зазначив, що Братислава сама безуспішно просила Київ надати можливість відвідати місце, де, як стверджується, було пошкоджено трубопровід "Дружба". Словаччина хоче взяти участь у можливій місії ЄС з цього питання.

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію держави заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей; президент Зеленський прокоментував, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Угорський міністр закордонних справ після того звинуватив його у брехні та опублікував угорську ноту, з якої також випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським колегою Денисом Шмигалем.

Натомість нота МЗС, яка є у розпорядженні "ЄвроПравди", свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва офіційні заперечення щодо запропонованого формату.