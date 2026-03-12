Министр: Словакия не участвует в венгерской миссии по инспекции "Дружбы"

Словакия не присоединилась к венгерской делегации, которая в среду отправилась в Киев для обсуждения вопроса инспекции нефтепровода "Дружба".

Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар на слушаниях в комитете по европейским делам Палаты депутатов Словакии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Глава венгерской делегации Габор Цепек в среду заявил, что Словакия также присоединилась к миссии.

"К нам обратились, но ситуация с венгерской стороны изменилась. Они решили поехать гораздо раньше, не дав словацкой стороне возможности обеспечить участие кого-то в поездке. По нашей информации, они поехали в Украину, не имея договоренной встречи", – сказал Бланар.

Бланар отметил, что Братислава сама безуспешно просила Киев предоставить возможность посетить место, где, как утверждается, был поврежден трубопровод "Дружба". Словакия хочет принять участие в возможной миссии ЕС по этому вопросу.

Напомним, в МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию государства заехала группа граждан Венгрии, которая не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч; президент Зеленский прокомментировал, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Венгерский министр иностранных дел после этого обвинил его во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой также следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Нота МИД, имеющаяся в распоряжении "ЕвроПравды", свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева официальные возражения относительно предложенного формата.