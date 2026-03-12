Президент України прибув до Бухареста

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Румунії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив журналістам речник президента Сергій Никифоров.

У Румунії Зеленський зустрінеться із президентом країни Нікушором Даном.

Раніше в адміністрації румунського президента повідомили, що зустріч відбудеться в палаці Котрочень близько 13:30 за місцевим часом. Лідери обговорять оборонну та енергетичну співпрацю, відбудову України, а також розширення ЄС.

Президент України також зустрінеться з румунським премʼєр-міністром Іліє Боложаном та відвідає центр з підготовки пілотів винищувачів F-16.

Як повідомляла "Європейська правда", 13 березня президент України прибуде до Парижа на зустріч з французьким лідером Емманюелем Макроном. Серед тем обговорення – підтримка України та боротьба з російським "тіньовим флотом" танкерів.

Також писали, що Зеленський може взяти участь у засіданні Європейської ради, яке відбудеться у Брюсселі 19-20 березня.