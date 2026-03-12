Зеленский ввел в Украине день румынского языка

В Украине ежегодно 31 августа теперь будет отмечаться день румынского языка.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, передает "Европейская правда".

Согласно обоснованию, целью установления дня румынского языка в Украине является развитие "взаимопонимания, взаимоуважения и сотрудничества в украинско-румынских отношениях, поощряя межкультурный диалог по сохранению и развитию языковой и культурной самобытности граждан Украины".

День румынского языка будут отмечать ежегодно 31 августа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

День румынского языка является государственным праздником в Румынии и Молдове, который отмечается каждое 31 августа и чествует румынский язык.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 12 марта прибыл с официальным визитом в Румынию.

