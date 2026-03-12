Зеленского пригласили на саммит Бухарестской девятки

Президент Румынии Никушор Дан пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского на встречу Бухарестской девятки в мае.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Бухаресте, сообщает "Европейская правда".

"Я пригласил господина президента на встречу Бухарестской девятки, которая состоится в мае в Бухаресте", – сказал Дан.

Зеленский в свою очередь поблагодарил за приглашение.

"Украина ценит такое внимание, с которым вы поддерживаете наших людей", – отметил он.

Так называемая Бухарестская девятка основана в 2015 году как формат сотрудничества в сфере безопасности, в ее состав входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. В рамках этого формата проводятся встречи на уровне лидеров, министров иностранных дел и обороны.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 12 марта прибыл с официальным визитом в Румынию.

Как сообщала "Европейская правда", 13 марта президент Украины прибыдет в Париж на встречу с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Среди тем обсуждения – поддержка Украины и борьба с российским "теневым флотом" танкеров.