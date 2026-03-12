США перекинули деякі системи ППО з Європи на Близький Схід

Деякі американські засоби протиповітряної оборони були перекинуті з Європи на Близький Схід, де США продовжують війну проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", розповів у четвер законодавцям головнокомандувач Збройних сил США в Європі Алексус Гринкевич, його цитує CNN.

Гринкевич заявив під час слухань у cенатському комітеті з питань збройних сил, що він використав "деякі з наших засобів протиповітряної оборони Європейського командування для захисту деяких наших союзників по НАТО" у східній частині Середземного моря.

"Отже, засоби протиповітряної оборони були перекинуті на Близький Схід у результаті цього конфлікту, правильно?" – запитав його сенатор Ангус Кінг. "Так, сер, абсолютно правильно", – відповів на це Гринкевич.

Нагадаємо, у адміністрації президента США Дональда Трампа оцінюють витрати на перші шість днів війни проти Ірану в 11,3 млрд доларів.

Трамп 11 березня заявив журналістам, що війна з Іраном є одночасно війною та "екскурсією" та висловив впевненість, що вона скоро закінчиться.

