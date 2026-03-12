США перебросили некоторые системы ПВО из Европы на Ближний Восток

Некоторые американские средства противовоздушной обороны были переброшены из Европы на Ближний Восток, где США продолжают войну против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", рассказал в четверг законодателям главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе Алексус Гринкевич, его цитирует CNN.

Гринкевич заявил во время слушаний в сенатском комитете по вопросам вооруженных сил, что он использовал "некоторые из наших средств противовоздушной обороны Европейского командования для защиты некоторых наших союзников по НАТО" в восточной части Средиземного моря.

"Итак, средства противовоздушной обороны были переброшены на Ближний Восток в результате этого конфликта, верно?" – спросил его сенатор Ангус Кинг. "Да, сэр, абсолютно верно", – ответил на это Гринкевич.

Напомним, в администрации президента США Дональда Трампа оценивают расходы на первые шесть дней войны против Ирана в 11,3 млрд долларов.

Трамп 11 марта заявил журналистам, что война с Ираном является одновременно войной и "экскурсией" и выразил уверенность, что она скоро закончится.

