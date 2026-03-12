Норвезькі винищувачі перехопили російські літаки біля кордонів країни
Норвезькі винищувачі два дні поспіль вилітали для ідентифікації російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі над Фіннмарком.
Про це йдеться у заяві збройних сил країни, пише "Європейська правда".
У середу, 11 березня, російський літак Іл-20М летів з вимкненим транспондером.
Відтак два норвезькі винищувачі F-35, що перебували в режимі очікування, вилетіли з авіабази Евенес. Вони ідентифікували та супроводжували літак уздовж норвезького узбережжя, перш ніж він повернув на північ.
Пізніше літак ідентифікували біля Лофотенських островів, його супроводжували два норвезькі F-35.
Цього ж дня писали, що іспанські винищувачі перехопили два російських літаки у рамках місії "Східний вартовий".
Нагадаємо, в січні шведські сили швидкого реагування виявили і перехопили над Балтійським морем російські військові літаки.
Наприкінці лютого повідомляли про подібний інцидент в зоні ідентифікації ППО Аляски. Тоді відстежили п'ять російських літаків.
А на початку березня командування повітряно-космічної оборони Північної Америки повідомило про виявлення та відстеження двох російських військових літаків Ту-142, що діяли в зонах ідентифікації протиповітряної оборони Аляски та Канади.