Норвезькі винищувачі перехопили російські літаки біля кордонів країни

Норвезькі винищувачі два дні поспіль вилітали для ідентифікації російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі над Фіннмарком.

Про це йдеться у заяві збройних сил країни, пише "Європейська правда".

У середу, 11 березня, російський літак Іл-20М летів з вимкненим транспондером.

Відтак два норвезькі винищувачі F-35, що перебували в режимі очікування, вилетіли з авіабази Евенес. Вони ідентифікували та супроводжували літак уздовж норвезького узбережжя, перш ніж він повернув на північ.

Пізніше літак ідентифікували біля Лофотенських островів, його супроводжували два норвезькі F-35.

Цього ж дня писали, що іспанські винищувачі перехопили два російських літаки у рамках місії "Східний вартовий".

Нагадаємо, в січні шведські сили швидкого реагування виявили і перехопили над Балтійським морем російські військові літаки.

Наприкінці лютого повідомляли про подібний інцидент в зоні ідентифікації ППО Аляски. Тоді відстежили п'ять російських літаків.

А на початку березня командування повітряно-космічної оборони Північної Америки повідомило про виявлення та відстеження двох російських військових літаків Ту-142, що діяли в зонах ідентифікації протиповітряної оборони Аляски та Канади.