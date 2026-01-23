Шведські винищувачі перехопили над Балтійським морем військові літаки РФ

Шведські сили швидкого реагування виявили і перехопили над Балтійським морем російські військові літаки.

Про це йдеться в заяві Збройних сил Швеції в Х, повідомляє "Європейська правда".

22 січня над Балтійським морем були виявлені два російські винищувачі типу Су-35С і один російський бомбардувальник типу Ту-22М.

🇸🇪 Swedish QRA intercepted two Su-35S escorting a Tu-22M over the Baltic sea yesterday. 🇸🇪 24/7 Air Policing protecting NATO.

📸 Swedish Air Force pic.twitter.com/DFB92Y4qMw – Flygvapnet (@flygvapnet) January 23, 2026

"Шведські винищувачі позначили свою присутність і забезпечили, щоб польоти в нашому регіоні не залишилися непоміченими", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, наприкінці грудня над міжнародними водами Балтійського моря польські винищувачі "перехопили, візуально ідентифікували та супроводили" розвідувальний літак РФ.

30 жовтня польські винищувачі МіГ-29 також перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем. Наступного дня польській армії втретє за тиждень довелось піднімати свої винищувачі для перехоплення російського розвідувального літака над Балтійським морем.