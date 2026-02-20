США та Канада відстежили 5 російських літаків біля Аляски

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) заявило про фіксацію та відстеження кількох російських військових літаків, що діяли в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті командування.

Військові виявили та відстежили два російські бомбардувальники Ту-95, два винищувачі Су-35 та один літак радіолокаційного виявлення A-50.

У відповідь NORAD випустив два винищувачі F-16, два F-35, один літак радіолокаційного виявлення E-3 та чотири транспортних KC-135 для перехоплення, точної ідентифікації та супроводу літаків, доки вони не покинули зону протидії авіації Аляски.

У повідомленні зазначили, що російські військові літаки не входили в повітряний простір США чи Канади.

Така діяльність Росії в зоні ідентифікації зони ППО на Алясці відбувається регулярно та не розглядається як загроза, додали в командуванні.

Зоні ідентифікації протиповітряної оборони являє собою визначену ділянку міжнародного повітряного простору, яка вимагає легкої ідентифікації всіх повітряних суден в інтересах національної безпеки.

Нагадаємо, наприкінці січня шведські сили швидкого реагування виявили і перехопили над Балтійським морем російські військові літаки.

А в грудні над міжнародними водами Балтійського моря польські винищувачі "перехопили, візуально ідентифікували та супроводили" розвідувальний літак РФ.