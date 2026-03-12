Іспанські винищувачі перехопили літаки РФ у рамках місії НАТО

Іспанські винищувачі перехопили два російських літаки у рамках місії "Східний вартовий".

Про це повідомило Повітряне командування НАТО у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У понеділок, 9 березня, іспанські винищувачі у рамках місії "Східний вартовий" піднялися з авіабази Шяуляй, що у Литві.

Літаки перехопили й супроводили два літаки ВПС Росії Су-24, що летіли в міжнародному повітряному просторі поблизу кордонів НАТО.

Фото: Х

Нагадаємо, в січні шведські сили швидкого реагування виявили і перехопили над Балтійським морем російські військові літаки.

Наприкінці лютого повідомляли про подібний інцидент в зоні ідентифікації ППО Аляски. Тоді відстежили п'ять російських літаків.

А на початку березня командування повітряно-космічної оборони Північної Америки повідомило про виявлення та відстеження двох російських військових літаків Ту-142, що діяли в зонах ідентифікації протиповітряної оборони Аляски та Канади.