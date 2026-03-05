США та Канада підіймали винищувачі через російські військові літаки біля Аляски

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило про виявлення та відстеження двох російських військових літаків Ту-142, що діяли в зонах ідентифікації протиповітряної оборони Аляски та Канади.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті командування.

NORAD підняло два винищувачі F-35 ВПС США, два F-22, чотири літаки-заправники KC-135, один літак AWACS E-3, два канадські винищувачі CF-18 та літак для дозаправлення CC-150 для точної ідентифікації, спостереження та перехоплення російських літаків в американській та канадській зонах ідентифікації ППО.

Зазначається, що російські літаки не входили в суверенний повітряний простір США чи Канади.

Така діяльність Росії в зоні ідентифікації зони ППО на Алясці відбувається регулярно та не розглядається як загроза, додали в командуванні.

Зона ідентифікації протиповітряної оборони є визначеною ділянкою міжнародного повітряного простору, яка вимагає легкої ідентифікації всіх повітряних суден в інтересах національної безпеки.

Наприкінці лютого повідомляли про подібний інцидент в зоні ідентифікації ППО Аляски. Тоді NORAD відстежило 5 російських літаків.

Нагадаємо, в січні шведські сили швидкого реагування виявили і перехопили над Балтійським морем російські військові літаки.