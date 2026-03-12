Норвежцы истребители перехватили российские самолеты у границ страны

Норвежские истребители два дня подряд вылетали для идентификации российских военных самолетов в международном воздушном пространстве над Финнмарком.

Об этом говорится в заявлении вооруженных сил страны, пишет "Европейская правда".

В среду, 11 марта, российский самолет Ил-20М летел с выключенным транспондером.

В результате два норвежских истребителя F-35, находившиеся в режиме ожидания, вылетели с авиабазы Эвенес. Они идентифицировали и сопровождали самолет вдоль норвежского побережья, прежде чем он повернул на север.

Позже самолет идентифицировали у Лофотенских островов, его сопровождали два норвежских F-35.

В этот же день писали, что испанские истребители перехватили два российских самолета в рамках миссии "Восточный страж".

Напомним, в январе шведские силы быстрого реагирования обнаружили и перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты.

В конце февраля сообщали о подобном инциденте в зоне идентификации ПВО Аляски. Тогда отследили пять российских самолетов.

А в начале марта командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило об обнаружении и отслеживании двух российских военных самолетов Ту-142, действовавших в зонах идентификации противовоздушной обороны Аляски и Канады.