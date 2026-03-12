ЗМІ: Ердоган через Фіцо домагається зняття санкцій ЄС з росолігарха Усманова

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домагається виключення російсько-узбецького олігарха Алішера Усманова з санкційного списку Європейського Союзу напередодні запланованого на 15 березня продовження великого чорного списку блоку.

Про це стало відомо Radio Free Europe/Radio Liberty, передає "Європейська правда".

Словаччина за підтримки Угорщини протягом декількох тижнів лобіювала виведення Усманова, а також російсько-ізраїльського олігарха Михаїла Фрідмана з-під санкцій ЄС, які включають заборону на видачу віз і заморожування активів понад 2700 фізичних і юридичних осіб, які, на думку Брюсселя, відіграли певну роль у підриві територіальної цілісності України.

Протягом останніх чотирьох років 27 країн-членів ЄС одноголосно продовжували цей список у березні та вересні кожного року.

У рамках нового кроку прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розповсюдив в інших столицях ЄС лист на його ім'я, підписаний Ердоганом і датований 2 березня.

У листі турецький президент зазначає, що Анкара не буде обходити санкції ЄС і США, накладені на Кремль після того, як він почав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Але він додає, що "громадяни третіх країн, які підпадають під ці санкції, можуть зіткнутися з певними труднощами у відносинах з нашою країною. Найважливішим прикладом у цьому відношенні є санкції ЄС проти узбецького філантропа і бізнесмена Алішера Усманова та його сім'ї".

У листі зазначається, що "відомо, що пан Алішер Усманов вів свою бізнес-діяльність, яка розпочалася в 1990-х роках, прозоро, не вдавався до заходів економічної політики, запроваджених російським урядом з 2000-х років, і не фінансував жодних ініціатив у цій сфері.

"Відійшовши від активного бізнесу близько десяти років тому і присвятивши себе благодійній діяльності, він підтримував культурні, гуманітарні та спортивні проекти, що сприяли відкриттю країн Центральної Азії для Заходу, а також зробив значний внесок у зміцнення людських зв'язків всередині тюркського світу".

Він завершує своє звернення до Фіцо словами: "Беручи до уваги щирі зусилля пана Алішера Усманова, спрямовані на повну співпрацю з інституціями ЄС, а також беручи до уваги гуманітарні міркування, я вважаю, що ваша підтримка у вилученні його з санкційного списку ЄС і відновленні його порушених прав була б надзвичайно цінною".

Запроваджуючи санкції проти Усманова у 2022 році, ЄС у своєму офіційному правовому акті зазначив, що "Усманов має особливо тісні зв'язки з президентом Росії Владіміром Путіним і вважається одним з небагатьох, кому було довірено обслуговування фінансових потоків.

Представники ЄС з деяких з 25 країн, з якими зв'язалася Radio Free Europe/Radio Liberty, наполягають на тому, що вони не хочуть вилучати жодного олігарха, а один з них також додав, що лист Ердогана не був сприйнятий належним чином: "Чи повинні країни, які навіть не застосовують (антиросійські) санкції і допомагають їх обходити, вказувати нам, кого ми повинні видалити?"

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар у четвер визнав, що Братислава намагається виключити двох російських олігархів зі списку санкцій ЄС – Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.

Варто зазначити, що Словаччина просувала зняття санкцій з Фрідмана і Усманова і під час ухвалення попереднього рішення про продовження персональних санкцій восени 2025 року.