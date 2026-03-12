СМИ: Эрдоган через Фицо добивается снятия санкций ЕС с росолигарха Усманова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган добивается исключения российско-узбекского олигарха Алишера Усманова из санкционного списка Европейского Союза накануне запланированного на 15 марта продолжения большого черного списка блока.

Об этом стало известно Radio Free Europe/Radio Liberty, передает "Европейская правда".

Словакия при поддержке Венгрии в течение нескольких недель лоббировала вывод Усманова, а также российско-израильского олигарха Михаила Фридмана из-под санкций ЕС, которые включают запрет на выдачу виз и замораживание активов более 2700 физических и юридических лиц, которые, по мнению Брюсселя, сыграли определенную роль в подрыве территориальной целостности Украины.

В течение последних четырех лет 27 стран-членов ЕС единогласно продлевали этот список в марте и сентябре каждого года.

В рамках нового шага премьер-министр Словакии Роберт Фицо распространил в других столицах ЕС письмо на его имя, подписанное Эрдоганом и датированное 2 марта.

В письме турецкий президент отмечает, что Анкара не будет обходить санкции ЕС и США, наложенные на Кремль после того, как он начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Но он добавляет, что "граждане третьих стран, которые подпадают под эти санкции, могут столкнуться с определенными трудностями в отношениях с нашей страной. Важнейшим примером в этом отношении являются санкции ЕС против узбекского филантропа и бизнесмена Алишера Усманова и его семьи".

В письме отмечается, что "известно, что господин Алишер Усманов вел свою бизнес-деятельность, которая началась в 1990-х годах, прозрачно, не прибегал к мерам экономической политики, введенных российским правительством с 2000-х годов, и не финансировал никаких инициатив в этой сфере.

"Отойдя от активного бизнеса около десяти лет назад и посвятив себя благотворительной деятельности, он поддерживал культурные, гуманитарные и спортивные проекты, способствовавшие открытию стран Центральной Азии для Запада, а также внес значительный вклад в укрепление человеческих связей внутри тюркского мира".

Он завершает свое обращение к Фицо словами: "Принимая во внимание искренние усилия господина Алишера Усманова, направленные на полное сотрудничество с институтами ЕС, а также принимая во внимание гуманитарные соображения, я считаю, что ваша поддержка в исключении его из санкционного списка ЕС и восстановлении его нарушенных прав была бы чрезвычайно ценной".

Вводя санкции против Усманова в 2022 году, ЕС в своем официальном правовом акте отметил, что "Усманов имеет особенно тесные связи с президентом России Владимиром Путиным и считается одним из немногих, кому было доверено обслуживание финансовых потоков.

Представители ЕС из некоторых из 25 стран, с которыми связалась Radio Free Europe/Radio Liberty, настаивают на том, что они не хотят изымать ни одного олигарха, а один из них также добавил, что письмо Эрдогана не было воспринято должным образом: "Должны ли страны, которые даже не применяют (антироссийские) санкции и помогают их обходить, указывать нам, кого мы должны удалить?"

Глава МИД Словакии Юрай Бланар в четверг признал, что Братислава пытается исключить двух российских олигархов из санкционного списка ЕС – Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

Стоит отметить, что Словакия продвигала снятие санкций с Фридмана и Усманова и во время принятия предыдущего решения о продлении персональных санкций осенью 2025 года.