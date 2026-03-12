Італія вивільнить майже 10 мільйонів барелів нафти з надзвичайних резервів

Міністерство екології та енергетичної безпеки Італії у четвер оголосило про рішення вивільнити 9,966 мільйона барелів нафти зі своїх стратегічних запасів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ANSA.

Цей крок є частиною спільних зусиль країн-членів Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) для подолання надзвичайної ситуації на ринку нафти, що склалася після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Частка Італії становить приблизно 2,5% від загального обсягу ресурсів, наданих країнами МЕА.

Як повідомлялося, США випустять 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву, щоб знизити світові ціни.

Раніше про плани випустити частину своїх національних запасів нафти заявляла Німеччина.

Президент США Дональд Трамп заявив, що високі ціни на нафту приносять користь США.