Трамп заявив, що високі ціни на нафту приносять користь США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США виграють від зростання цін на нафту, у той час, як у світі зростає занепокоєння через підвищення вартості енергоносіїв на тлі війни на Близькому Сході.

Про це Трамп написав у дописі в Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Американський лідер зазначив, що Сполучені Штати є найбільшим виробником нафти у світі.

"Тому коли ціни на нафту зростають, ми заробляємо багато грошей", – написав Трамп.

Проте він додав, що як президент має набагато більший інтерес до "зупинення злої імперії, Ірану, від отримання ядерної зброї та знищення Близького Сходу і, фактично, всього світу".

У середу ввечері Трамп повідомив журналістам, що Ормузька протока, через яку проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти, перебуває в хорошому стані, незважаючи на те, що вона була закрита з початку конфлікту з Іраном.

"Ми знищили всі їхні кораблі. У них є кілька ракет, але не дуже багато. Я думаю, що ми в дуже хорошому... Ми в дуже хорошому стані", – заявляв Трамп.

Опитування громадської думки показують все більше стурбованість американців щодо цін. Опубліковане в понеділок опитування Reuters/Ipsos показало, що 67% респондентів очікують підвищення цін на бензин протягом наступного року, тоді як лише 11% вважають, що ціни знизяться, і 12% вважають, що вони залишаться на тому ж рівні.

Міністр енергетики Кріс Райт у четвер визнав, що американці, ймовірно, відчують "короткостроковий біль" від витрат на енергію.

США випустять 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву, щоб знизити світові ціни.

Раніше про плани випустити частину своїх національних запасів нафти заявляла Німеччина.