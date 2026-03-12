США частково вивільнять свої нафтові резерви для стабілізації світових цін

США випустять 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву, щоб знизити світові ціни на цей вид палива, які різко зросли після початку війни на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві Міністерства енергетики США.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що це вивільнення запасів є частиною ширшого плану, узгодженого Міжнародним енергетичним агентством, який передбачає випускання 400 мільйонів барелів нафти зі стратегічних резервів.

За словами міністра, вивільнення нафти з американських запасів розпочнеться наступного тижня і триватиме близько 120 днів.

Раніше про плани випустити частину своїх національних запасів нафти заявляла Німеччина.

Нагадаємо, ціни на нафту знову впали нижче $100 за барель, коли стало відомо, що група G7 розглядає можливість випуску стратегічних запасів нафти, щоб пом'якшити вплив стрімкого зростання цін на енергоносії.

Цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зняти нафтові санкції "проти деяких країн", щоб знизити світові ціни на нафту, які злетіли через війну проти Ірану і блокування Ормузької протоки.