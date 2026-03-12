Италия высвободит почти 10 миллионов баррелей нефти из чрезвычайных резервов
Министерство экологии и энергетической безопасности Италии в четверг объявило о решении высвободить 9,966 миллиона баррелей нефти из своих стратегических запасов.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ANSA.
Этот шаг является частью совместных усилий стран-членов Международного энергетического агентства (МЭА) по преодолению чрезвычайной ситуации на рынке нефти, сложившейся после начала операции США и Израиля против Ирана.
Доля Италии составляет примерно 2,5% от общего объема ресурсов, предоставленных странами МЭА.
Как сообщалось, США выпустят 172 миллиона баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы снизить мировые цены.
Ранее о планах выпустить часть своих национальных запасов нефти заявляла Германия.
Президент США Дональд Трамп заявил, что высокие цены на нефть приносят пользу США.