Сенатор США: війна проти Ірану – найнекомпетентна війна Америки в історії

Сенатор-демократ Кріс Мерфі, член комітету Сенату з міжнародних відносин, назвав конфлікт з Іраном найбільш некомпетентною і непослідовною війною, яку Америка вела за останнє століття.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Мерфі, коментуючи конфлікт на Близькому Сході, звинуватив президента Дональда Трампа в "старечому маразмі" і "втраті розуму".

"Це найнекомпетентніша, найнепослідовніша війна, яку Америка вела за останні 100 років, і це багато про що говорить. Ця адміністрація не має уявлення, що вона робить. Не має жодного життєздатного плану війни. Вони щодня змінюють свої цілі та завдання. Я дуже співчуваю нашим солдатам і військовим керівникам, які отримують вказівки від старого, що втрачає розум", – сказав Мерфі.

Сенатор заявив, що війна йде "жахливо" і коштуватиме американцям їхніх грошей і, можливо, їхньої безпеки.

"Ціни ростуть, (Ормузька) протока закрита. Іран все ще зберігає здатність завдавати удари по наших регіональних союзниках... Ядерна програма все ще існує. Це була суцільна катастрофа, і в цьому винен один чоловік, Дональд Трамп, який щодня змінює свою думку про те, якою, на його думку, повинна бути ця війна", – сказав Мерфі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що високі ціни на нафту приносять користь США.

Також Трамп заявив журналістам, що війна з Іраном є одночасно війною та "екскурсією".

Неофіційно надходить інформація, що радники президента США закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

