Сенатор США: война против Ирана – самая некомпетентная война Америки в истории

Сенатор-демократ Крис Мерфи, член комитета Сената по международным отношениям, назвал конфликт с Ираном самой некомпетентной и непоследовательной войной, которую Америка вела за последнее столетие.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Мерфи, комментируя конфликт на Ближнем Востоке, обвинил президента Дональда Трампа в "старческом маразме" и "потере разума".

"Это самая некомпетентная, самая непоследовательная война, которую Америка вела за последние 100 лет, и это о многом говорит. Эта администрация не имеет представления, что она делает. Не имеет ни одного жизнеспособного плана войны. Они ежедневно меняют свои цели и задачи. Я очень сочувствую нашим солдатам и военным руководителям, которые получают указания от старика, теряющего рассудок", – сказал Мерфи.

Сенатор заявил, что война идет „ужасно" и будет стоить американцам их денег и, возможно, их безопасности.

"Цены растут, (Ормузский) пролив закрыт. Иран все еще сохраняет способность наносить удары по нашим региональным союзникам... Ядерная программа все еще существует. Это была сплошная катастрофа, и в этом виноват один человек, Дональд Трамп, который каждый день меняет свое мнение о том, какой, по его мнению, должна быть эта война", – сказал Мерфи.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что высокие цены на нефть приносят пользу США.

Также Трамп заявил журналистам, что война с Ираном является одновременно войной и "экскурсией".

Неофициально поступает информация, что советники президента США призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.

