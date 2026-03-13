Глава МЗС Литви розкритикував пропозиції Угорщини зняти санкції ЄС з російської нафти

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс розкритикував пропозицію Будапешта щодо зняття санкцій з російської нафти через ситуацію на глобальному ринку внаслідок війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Кястутіс Будріс розкритикував Угорщину за заклики до ЄС відновити закупівлю російської нафти і закликав не піддаватися на спокусу знизити ціни для європейських споживачів у такий спосіб.

"Коли йдеться про наші рішення, які ухвалювались задля довгострокової незалежності Європи від Росії (...), ми не можемо переглядати їх просто тому, що нам загрожує "шок" на короткий період", – наголосив очільник МЗС Литви.

Він нагадав, що Європа вже успішно пережила непростий період високих цін.

"Згадайте ціни на електроенергію у Литві кілька років тому. І ми це пережили. Зараз Європа так само переживе це… Давайте не зводити питання до нинішніх цін – це стратегічна недалекоглядність", – зазначив Будріс.

Як відомо, удари Ірану по країнах Перської затоки призвели до майже повної зупинки експорту нафти з регіону, що спричинило стрімке зростання світових цін. Низка країн розмірковують або вже впровадили заходи національного рівня, щоб стримувати зростання цін на АЗС.

США на тлі цих подій дозволили Індії відновити купівлю російської нафти та з 12 березня на місяць зняли санкції з російської нафти, яка вже у морі на танкерах, а також частково вивільнять свої нафтові резерви для стабілізації світових цін.

Сам Дональд Трамп, водночас заявив, що США виграють від зростання цін на нафту.

Угорщина й Словаччина – єдині країни, для яких ЄС залишив виняток із санкцій проти РФ і дозволив далі купувати звідти трубопровідну нафту, – на тлі цих подій посилюють тиск на Україну щодо відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба".

Єврокомісія попросила Україну про інспекційну місію на "Дружбу" і чекає на відповідь.