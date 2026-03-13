Глава МИД Литвы раскритиковал предложение Венгрии снять санкции с российской нефти

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис раскритиковал предложение Будапешта о снятии санкций с российской нефти из-за ситуации на глобальном рынке в результате войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Кястутис Будрис раскритиковал Венгрию за призывы к ЕС возобновить закупку российской нефти и призвал не поддаваться на соблазн снизить цены для европейских потребителей таким образом.

"Когда речь идет о наших решениях, которые принимались для долгосрочной независимости Европы от России (...), мы не можем пересматривать их просто потому, что нам грозит шок на короткий период", – подчеркнул глава МИД Литвы.

Он напомнил, что Европа уже успешно пережила непростой период высоких цен.

"Вспомните цены на электроэнергию в Литве несколько лет назад. И мы это пережили. Сейчас Европа так же переживет это... Давайте не сводить вопрос к нынешним ценам – это стратегическая недальновидность", – отметил Будрис.

Как известно, удары Ирана по странам Персидского залива привели к почти полной остановке экспорта нефти из региона, что повлекло за собой стремительный рост мировых цен. Ряд стран раздумывают или уже внедрили меры национального уровня, чтобы сдерживать рост цен на АЗС.

США на фоне этих событий позволили Индии возобновить покупку российской нефти и с 12 марта на месяц сняли санкции с российской нефти, которая уже в море на танкерах, а также частично высвободят свои нефтяные резервы для стабилизации мировых цен.

Сам Дональд Трамп, в то же время заявил, что США выиграют от роста цен на нефть.

Венгрия и Словакия – единственные страны, для которых ЕС оставил исключение из санкций против РФ и разрешил продолжать покупать оттуда трубопроводную нефть, – на фоне этих событий усиливают давление на Украину по восстановлению транзита по нефтепроводу "Дружба".

Еврокомиссия попросила Украину об инспекционной миссии на "Дружбу" и ждет ответа.