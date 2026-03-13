Восемь стран призвали руководство ЕС запретить въезд в Шенген бывшим военным РФ

Восемь стран-членов обратились к руководству Евросоюза с призывом подготовить запрет на въезд в Шенгенскую зону лиц, воевавших в рядах российской армии.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет "Европейская правда".

Науседа сообщил, что лидеры всех трех государств Балтии, Польши, Финляндии, Швеции, Германии и Румынии обратились к президенту Евросовета Антониу Коште и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и объяснили свои опасения относительно угрозы, которую могут представлять в случае въезда в Европу бывшие российские воины.

Together with leaders from 🇱🇻, 🇪🇪, 🇵🇱, 🇫🇮, 🇩🇪, 🇷🇴 & 🇸🇪, we have addressed the President of the European Council @eucopresident and the President of the European Commission @vonderleyen regarding the threat posed by former Russian combatants.



We believe that one of the most… – Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 13, 2026

"По нашему мнению, один из самых серьезных и постоянных рисков – это потенциальный въезд в Шенгенскую зону бывших и ныне действующих военнослужащих-комбатантов в армии РФ. Въезд таких лиц может иметь серьезные последствия для безопасности всех стран-членов. Поэтому немедленно нужны решительные и скоординированные действия, чтобы предотвратить негативные последствия", – подчеркнул президент Литвы.

Дополнено. В письме к руководству ЕС, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды", лидеры восьми государств аргументируют, что бывшие российские комбатанты с большим риском могут втягиваться в организованную преступность, эстремистские движения или враждебную деятельность против стран ЕС в контексте гибридных действий России.

Они также отметили, что среди российских воинов – более 180 тысяч осужденных за уголовные преступления, которых досрочно освободили в обмен на контракт.

"Количество шенгенских виз, выдаваемых российским гражданам, уже ощутимо растет. Учитывая свободу передвижения в Шенгене, аспекты безопасности не зависят от того, какая страна выдала визу или вид на жительство... Наша бездеятельность может создать долгосрочные "уязвимости", которых на данном этапе еще можно избежать", – отмечают лидеры.

Они отмечают, что новая стартегия визовой политики ЕС уже дает возможности для точечных ограничений на выдачу виз в случае серьезного ухудшения отношений с определенной третьей страной, и там предлагается в том числе категория "идентифицированных бывших или действующих комбатантов страны-агрессора".

"Приглашаем Еврокомиссию.... быстро рассмотреть вопрос и предложить конкретные варианты решений на уровне ЕС, включая точечные поправки в Визовый кодекс, или через другие соответствующие инструменты", – призывают президенты и премьеры.

Учитывая важность вопроса, они предлагают рассмотреть его и отразить определенную общую позицию уже в выводах ближайшего мартовского саммита лидеров ЕС.

Напомним, в январе 2026 года Эстония начала продвигать в ЕС идею о запрете въезда в Шенген всем, кто служил в составе российской армии и участвовал в боевых действиях на территории Украины. В Таллинне отмечают, что такие экс-комбатанты могут стать "золотым активом" для российских спецслужб и криминального мира.

Параллельно Эстония начала в пределах своих национальных полномочий вводить такой запрет против лиц, которых идентифицировали как российских военных.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что идея имеет поддержку многих стран и ее продолжат обсуждать.

Литва также готовит запрет на въезд военным РФ, которые воевали против Украины.