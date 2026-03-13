Кошта скликає засідання Євроради: на ньому виступить Зеленський

Глава Європейської ради Антоніу Кошта проведе засідання Євроради наступного тижня на тлі ескалації військового конфлікту на Близькому Сході, також на засіданні заслухають президента Володимира Зеленського щодо російсько-української війни.

Про це йдеться у його заяві, пише "Європейська правда".

Засідання Європейської Ради, відбудеться у четвер, 19 березня.

На ній учасники обговорять ситуацію в Ірані та регіоні, а також реакцію ЄС на її геополітичні та економічні наслідки, зокрема щодо цін на енергоносії та енергетичної безпеки.

Також вони обговорять програму стратегічної конкурентоспроможності Європейського Союзу.

На початку дискусії про Україну учасники засідання заслухають Зеленського.

"Ми підтвердимо нашу непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії та прагне справедливого і тривалого миру. Збільшення тиску на Росію доти, доки вона не почне вести конструктивні переговори про мир, залишається надзвичайно важливим", – додав Кошта.

Звернемо увагу, що засідання відбудеться на тлі рішення США зняти санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі. Виняток для цієї нафти діятиме до 11 квітня.

Через війну на Близькому Сході, яка спричинила зростання світових цін на паливо, США дозволили Індії на місяць відновити купівлю російської нафти, а також оголосили про часткове вивільнення своїх нафтових резервів для стабілізації світових цін.

Ціни на нафту знову впали нижче $100 за барель, коли стало відомо, що група G7 розглядає можливість випуску стратегічних запасів нафти, щоб пом'якшити вплив стрімкого зростання цін на енергоносії.