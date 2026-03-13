Кошта созывает заседание Евросовета: на нем выступит Зеленский

Глава Европейского совета Антониу Кошта проведет заседание Евросовета на следующей неделе на фоне эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке, также на заседании заслушают президента Владимира Зеленского по поводу российско-украинской войны.

Об этом говорится в его заявлении, пишет "Европейская правда".

Заседание Европейского совета состоится в четверг, 19 марта.

На нем участники обсудят ситуацию в Иране и регионе, а также реакцию ЕС на ее геополитические и экономические последствия, в частности в отношении цен на энергоносители и энергетической безопасности.

Также они обсудят программу стратегической конкурентоспособности Европейского Союза.

В начале дискуссии об Украине участники заседания заслушают Зеленского.

"Мы подтвердим нашу непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии и стремится к справедливому и длительному миру. Увеличение давления на Россию до тех пор, пока она не начнет вести конструктивные переговоры о мире, остается чрезвычайно важным", – добавил Кошта.

Обратим внимание, что заседание состоится на фоне решения США снять санкции с российской нефти, которая на данный момент уже находится на танкерах в море. Исключение для этой нефти будет действовать до 11 апреля.

Из-за войны на Ближнем Востоке, которая привела к росту мировых цен на топливо, США разрешили Индии на месяц возобновить покупку российской нефти, а также объявили о частичном освобождении своих нефтяных резервов для стабилизации мировых цен.

Цены на нефть снова упали ниже $100 за баррель, когда стало известно, что группа G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.