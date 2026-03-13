Єврокомісія про рішення США: не час послаблювати санкції проти РФ

В Європейській комісії висловили застереження щодо рішення США зняти деякі санкції з російської нафти, зауваживши, що це може зіграти на руку Москві.

Про це, як пише "Європейська правда", сказала речниця Єврокомісії Паула Піньо під час пресбрифінгу.

Речниця заявила, що Росія стала головним переможцем від війни на Близькому Сході, враховуючи послаблення американських санкцій та зростання цін на нафту у світі.

"Зараз не час послаблювати санкції проти Росії. Щоб просто поставити це в перспективу, за нашою інформацією, з початку конфлікту на Близькому Сході Росія заробляє 150 мільйонів доларів США на день додаткових доходів від продажу нафти, що робить Росію, ймовірно, найбільшим бенефіціаром цього конфлікту", – зауважила Піньо.

Речниця Єврокомісії запевнила, що санкції ЄС проти російської нафти продовжать діяти без змін.

Піньо ухилилася від питання про те, чи президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн порушуватиме питання про санкції у розмові з президентом США Дональдом Трампом. Речниця зазначила, що є "багато майданчиків", де ЄС може висловити свою позицію з цього приводу, зокрема засідання "Великої сімки".

"Наша позиція також досить добре відома і була дуже чітко висловлена ще цього тижня на відеоконференції на рівні лідерів G7", – сказала Піньо.

Як повідомляла "Європейська правда", адміністрація США ухвалила рішення тимчасово зняти санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі.

Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив занепокоєння таким рішенням Вашингтона, заявивши, що це збільшить ресурси Росії для продовження її війни проти України.

В українських дипломатичних колах вважають, що рішення США щодо зняття санкцій з російської нафти допоможе Росії воювати довше.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дізнався про рішення США щодо часткового скасування нафтових санкцій проти Росії лише вранці 13 березня, а також назвав цей крок "неправильним".