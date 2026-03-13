Німеччина вважає рішення США щодо санкцій проти РФ "неправильним"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна дізналася про рішення США щодо скасування нафтових санкцій проти Росії лише в вранці 13 березня після того, як Вашингтон видав дозвіл на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що застрягли в морі.

Про це він сказав під час візиту до Норвегії, цитують n-tv та Reuters, пише "Європейська правда".

Мерц наголосив, що хотів би дізнатися мотиви такого рішення Вашингтона.

"Ми вважаємо, що зараз неправильно пом'якшувати санкції, незалежно від причин", – акцентував німецький канцлер.

На запитання щодо Ормузької протоки Мерц відповів, що немає підстав розглядати можливість надання військового захисту морським шляхам.

"Німеччина не бере участі в цій війні, і ми не хочемо брати в ній участь", – сказав він.

Як відомо, Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі.

На тлі цього Велика Британія заявила, що не послаблюватиме санкцій щодо російської нафти.