Еврокомиссия о решении США: не время ослаблять санкции против РФ

В Европейской комиссии выразили озабоченность в связи с решением США снять некоторые санкции с российской нефти, отметив, что это может сыграть на руку Москве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо во время пресс-брифинга.

Пресс-секретарь заявила, что Россия стала главным победителем войны на Ближнем Востоке, учитывая ослабление американских санкций и рост цен на нефть в мире.

"Сейчас не время ослаблять санкции против России. Чтобы просто поставить это в перспективу, по нашей информации, с начала конфликта на Ближнем Востоке Россия зарабатывает 150 миллионов долларов США в день дополнительных доходов от продажи нефти, что делает Россию, вероятно, крупнейшим бенефициаром этого конфликта", – отметила Пиньо.

Пресс-секретарь Еврокомиссии заверила, что санкции ЕС против российской нефти будут действовать без изменений.

Пиньо уклонилась от вопроса о том, будет ли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поднимать вопрос о санкциях в разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь отметила, что есть "много площадок", где ЕС может выразить свою позицию по этому поводу, в частности заседание "Большой семерки".

"Наша позиция также достаточно хорошо известна и была очень четко выражена еще на этой неделе на видеоконференции на уровне лидеров G7", – сказала Пиньо.

Как сообщала "Европейская правда", администрация США приняла решение временно снять санкции с российской нефти, которая на данный момент уже находится на танкерах в море.

Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил обеспокоенность таким решением Вашингтона, заявив, что это увеличит ресурсы России для продолжения ее войны против Украины.

В украинских дипломатических кругах считают, что решение США о снятии санкций с российской нефти поможет России воевать дольше.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что узнал о решении США о частичной отмене нефтяных санкций против России только утром 13 марта, а также назвал этот шаг "неправильным".