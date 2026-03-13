Укр Рус Eng

Кошта про послаблення санкцій: дає Росії ресурси на війну

Новини — П'ятниця, 13 березня 2026, 13:55 — Ольга Ковальчук

Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив занепокоєння рішенням США послабити деякі санкції проти Росії для збалансування світових цін на нафту.

Про це, як пише "Європейська правда", Кошта написав в X.

Глава Євроради наголосив, що одностороннє рішення Вашингтона послабити санкції проти Росії безпосередньо впливає на європейську безпеку.

Кошта нагадав, що економічний тиск на Москву є вирішальним для того, щоб змусити її погодитися на серйозні переговори щодо завершення війни.

"Послаблення санкцій збільшує ресурси Росії для ведення війни агресії проти України", – додав він.

Так Кошта прокоментував рішення адміністрації Сполучених Штатів тимчасово зняти санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дізнався про рішення США щодо скасування нафтових санкцій проти Росії лише вранці 13 березня, а також назвав цей крок неправильним.

Тим часом в українських дипломатичних колах вважають, що рішення США щодо зняття санкцій з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі, допоможе Росії воювати довше.

На тлі цього Велика Британія заявила, що не послаблюватиме санкцій щодо російської нафти.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Антоніу Кошта США санкції
Реклама: