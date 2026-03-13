Кошта про послаблення санкцій: дає Росії ресурси на війну

Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив занепокоєння рішенням США послабити деякі санкції проти Росії для збалансування світових цін на нафту.

Про це, як пише "Європейська правда", Кошта написав в X.

Глава Євроради наголосив, що одностороннє рішення Вашингтона послабити санкції проти Росії безпосередньо впливає на європейську безпеку.

The unilateral decision by the US to lift sanctions on Russian oil exports is very concerning, as it impacts European security.



Increasing economic pressure on Russia is decisive for it to accept a serious negotiation for a just and lasting peace.



Weakening sanctions… – António Costa (@eucopresident) March 13, 2026

Кошта нагадав, що економічний тиск на Москву є вирішальним для того, щоб змусити її погодитися на серйозні переговори щодо завершення війни.

"Послаблення санкцій збільшує ресурси Росії для ведення війни агресії проти України", – додав він.

Так Кошта прокоментував рішення адміністрації Сполучених Штатів тимчасово зняти санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дізнався про рішення США щодо скасування нафтових санкцій проти Росії лише вранці 13 березня, а також назвав цей крок неправильним.

Тим часом в українських дипломатичних колах вважають, що рішення США щодо зняття санкцій з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі, допоможе Росії воювати довше.

На тлі цього Велика Британія заявила, що не послаблюватиме санкцій щодо російської нафти.