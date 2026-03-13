Джерело: рішення США щодо санкцій проти РФ допоможе їй воювати довше

В українських дипломатичних колах вважають, що рішення США щодо зняття санкцій з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі, допоможе Росії воювати довше.

Про це "Європейській правді" повідомило джерело у дипломатичних колах.

Як відомо, Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі. У США пояснили таке рішення глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й ударів останнього по багатьох країнах Перської затоки, що фактично паралізувало експорт нафти з регіону.

Втім, джерело у дипломатичних колах не вважає, що це рішення допоможе стабілізувати ринок.

"Це рішення, яке точно не допоможе стабілізувати ринок, але допоможе Росії воювати довше – це при тому, що саме Росія допомагає іранському режиму дестабілізувати Близький Схід", – сказав співрозмовник.

Зазначимо, що міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе висловила занепокоєння, що тимчасовий дозвіл США на продаж російської нафти допоможе очільнику Кремля Владіміру Путіну фінансувати російсько-українську війну.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає рішення США щодо санкцій проти РФ неправильним.