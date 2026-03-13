Министр обороны США Пит Хегсет заявил в пятницу, что военный потенциал Ирана был значительно ослаблен после длительной кампании ударов, осуществленных Соединенными Штатами и Израилем.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга в Пентагоне, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

"Иран не имеет противовоздушной обороны, Иран не имеет военно-воздушных сил, Иран не имеет военно-морского флота", – сказал Хегсет.

"Количество их ракет сократилось на 90%", – заявил он. "Количество их ударных беспилотников вчера сократилось на 95%, и, как видит мир, они демонстрируют отчаянные действия в Ормузском проливе, с чем мы справимся", – добавил он.

По словам Хегсета, американские и израильские силы нанесли тысячи ударов по иранским целям.

"Наши военно-воздушные силы и израильские ВВС нанесли более 15 тысяч ударов по вражеским целям. Это значительно больше тысячи в день", – сказал глава Пентагона.

"Мы планируем разгромить, уничтожить, вывести из строя весь их значительный военный потенциал такими темпами, которых мир еще никогда не видел", – сказал он, добавив: "Вскоре, и очень скоро, все оборонные компании Ирана будут уничтожены".

СМИ писали, что Трамп во время виртуальной встречи лидеров "Группы семи" заявил им, что Иран готовится объявить капитуляцию.

Также писали, что советники президента США якобы призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.